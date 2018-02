Cuba deve cooperar com EUA contra o ebola, diz Fidel

Cuba já enviou 156 médicos e enfermeiras para ajudar no combate ao ebola em Serra Leoa e planeja enviar mais 296 profissionais de saúde para a Libéria e Guiné. Os esforços do país renderam um elogio incomum do secretário de Estado dos EUA, John Kerry.

Autoridades de Cuba afirmam que tentarão organizar o envio de mais assistência a países afetados pelo ebola no oeste da África em uma reunião com aliados e organizações internacionais de saúde, que acontece na segunda-feira. Fonte: Associated Press.