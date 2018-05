Cuba divulga mensagens referentes à ilha O governo cubano iniciou a publicação de traduções literais dos documentos divulgados pelo site WikiLeaks relacionados à ilha, para mostrar claramente a política do "império". O site Razones de Cuba (http://razonesdecuba.cubadebate.cu), está divulgando principalmente a íntegra dos telegramas diplomáticos enviados pela Escritório de Interesses dos EUA em Havana ao Departamento de Estado. O WikiLeaks tem 2.080 documentos referentes a Cuba, sendo que 507 deles foram emitidos do escritório de Havana. Até agora, apenas 62 deles foram divulgados, segundo afirma o site oficial Cubadabe.cu, que hospeda as traduções. Um telegrama que informava sobre a doença de Fidel Castro, porém, não está no site.