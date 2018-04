Cuba divulga primeira mensagem de Fidel Castro em 4 meses

HAVANA - A primeira declaração pública de Fidel Castro em quase quatro meses foi divulgada na quarta-feira, 17, pela mídia estatal cubana, enquanto os rumores sobre o estado de saúde do ex-presidente de 86 anos persistem.

Na mensagem divulgada ontem, Fidel elogiou os universitários graduados pelas "missões honrosas em distantes cantos do mundo em circunstâncias muito difíceis."

A mensagem - lida pelo ministro da Saúde, Roberto Morales, no Instituto de Ciências Médicas de Havana - foi a primeira publicação em nome de Fidel desde o dia 19 de junho.

As últimas aparições públicas do ex-presidente ocorreram no dia 28 de março, quando o Papa Bento XVI visitou Cuba. Fidel também foi visto rapidamente em 5 de abril, ao lado da líder estudantil chilena Camila Vallejo.

As informações são da Dow Jones.