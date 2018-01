Cuba diz que agiu em "legítima defesa" perante o Uruguai Cuba, que qualificou como "lixo" vários governantes latino-americanos, afirmou nesta sexta-feira que exerceu sua "legítima defesa" perante o Uruguai em uma disputa que acabou provocando a ruptura das relações diplomáticas entre os dois países. Havana disse também que, após retirar seu embaixador no Uruguai, designará um novo representante cubano perante a Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), com sede em Montevidéu. O governo cubano disse que cumprirá sua palavra e no início de junho enviará ao Uruguai as 800 mil doses de vacinas contra a meningite que havia prometido, indicou uma nota da Chancelaria cubana publicada no jornal oficial Granma. Foi o presidente uruguaio, Jorge Battle, quem anunciou a ruptura com a ilha em 23 de abril passado, ofendido pelo que considerou como "constantes insultos das autoridades cubanas". Entre outras expressões, Cuba usou as palavras "servil" e "lacaio" para qualificar a atitude do governo de Battle diante dos EUA, já que foi o Uruguai o país que apresentou uma proposta sobre Cuba perante a comissão de Direitos Humanos da ONU, reunida em Genebra. A proposta uruguaia foi aprovada em 19 de abril. A resolução recomendou que Cuba aceite a presença de um observador para determinar se houve progressos na situação de direitos humanos na ilha. A decisão de Battle de "converter o Uruguai em instrumento através do qual os EUA conseguiram apresentar e fazer aprovar, mediante enormes pressões e por estreita margem, a resolução anticubana, em Genebra, constituem as verdadeiras causas do conflito surgido entre os dois países", disse a Chancelaria cubana. "Cuba exerceu seu direito à legítima defesa e, como era de se esperar, respondeu às declarações do presidente do Uruguai sobre o sistema político", acrescentou. "Ninguém pode pensar que qualquer palavra ou ato de Cuba constitua um agravo ao povo do Uruguai, ao qual nos unem sólidos laços históricos de irmandade", acrescentou o Ministério do Exterior cubano. Após a resolução adotada em Genebra, que contou com o apoio de sete governos latino-americanos, Havana replicou qualificando-os como "judas" e assegurou que seus mandatários são "lixo" que "aparentam ser governantes soberanos". A resposta americana aos "serviços prestados" pelo Uruguai foi rápida. Ontem, os EUA e o Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciaram que darão ajuda ao Uruguai em torno de US$ 1 bilhão. Além de uma verba prometida pela Casa Branca, o FMI garantiu que, nos próximos três anos, destinará US$ 743 milhões ao Uruguai como forma de evitar que a crise na Argentina acabe destruindo também a economia uruguaia. Por outro lado, o embaixador cubano em Montevidéu, José Alvarez Portela, que também era o representante da ilha perante a ALADI, foi declarado "persona non grata" pelo governo uruguaio, e deverá regressar no sábado a Havana, disse a Chancelaria. Cuba e Uruguai haviam restabelecido relações diplomáticas em 1985, enquanto a ilha se incorporou à ALADI em 1999. Antes de ser levantada a contenda diplomática, Cuba havia anunciado o envio ao Uruguai de grande quantidade de vacinas contra a meningite - enfermidade que provocou este ano a morte de várias crianças naquele país.