Cuba e EUA iniciam negociações sobre imigração

Autoridades dos Estados Unidos e de Cuba iniciaram nesta sexta-feira, em Havana, negociações diretas a respeito de questões ligadas à imigração entre os dois países.

A delegação americana é liderada por Craig Kelly, o vice-assistente da Secretaria de Estado americana para Assuntos do Hemisfério Ocidental.

Kelly é a autoridade americana mais importante a visitar Cuba em muitos anos.

Cuba e Estados Unidos costumavam se reunir duas vezes por ano para negociações a respeito de imigração, que visavam evitar o êxodo em massa de cubanos em direção à Miami, na Flórida, em pequenas embarcações improvisadas.

Mas, estas negociações foram paralisadas durante o governo de George W. Bush, que cancelou todos os contatos com Cuba.

As relações melhoraram no início do governo de Barack Obama, com a retomada das negociações diretas em áreas de interesse mútuo.

Obama também suspendeu todas as restrições de visitas de cubanos americanos à Cuba e também ao envio de dinheiro para familiares destes cubanos americanos que ainda moram na ilha.

Críticas

Este é o último sinal de melhora nas relações entre os dois ex-rivais da época da Guerra Fria. Mas a esperança de uma grande mudança nas relações entre os dois países está desaparecendo rapidamente.

Os Estados Unidos insistem que Cuba mostre algum tipo de progresso nas questões do respeito aos direitos humanos e democracia antes de suspender o embargo comercial que já dura 50 anos.

Outra questão que lança uma sombra neste último encontro entre os dois países é o destino de um empreiteiro americano, Alan Gross, que foi preso em dezembro depois de supostamente ter entregue equipamentos para comunicação via satélite para grupos religiosos.

Ele ainda não foi acusado formalmente, mas o presidente Raul Castro o acusou de espionagem.

E a delegação americana espera levantar também esta questão durante as negociações.