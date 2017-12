Cuba e Índia preparam renovação de acordos de cooperação Cuba e Índia esperam renovar seus acordos de cooperação nos setores de ciência e tecnologia durante a sessão da Comissão Intergovernamental iniciada nesta segunda-feira, em Havana. O ministro de Relações Exteriores da Índia, Anand Sharma, disse que existe vontade política para estreitar os vínculos entre os dois países, segundo a Agência de Informação Nacional (AIN) cubana. Para ele, a cooperação com Cuba "vai muito bem" nas áreas de agricultura, tecnologia da informação, energia, ciência e tecnologia. Em setembro, a companhia estatal indiana Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) e a Cuba Petróleo (Cupet) assinaram um contrato de produção compartilhada para explorar as reservas de petróleo em dois blocos da Zona Econômica Exclusiva de Cuba no Golfo do México. Durante a reunião de Havana as duas delegações examinarão possíveis ações conjuntas nos setores de comércio, saúde e biotecnologia, informática e comunicações, transporte, indústrias açucareira e siderúrgica, pesca, mineração, finanças, educação, cultura, esportes, turismo, rádio e televisão. A representação da Índia manifestou ainda seu interesse na experiência cubana nos setores de saúde pública e esporte. A ministra de Investimento Estrangeiro e Colaboração Econômica de Cuba, Marta Lombadas, agradeceu a recente doação indiana de um laboratório de computação. Atualmente, um programa de cooperação técnica oferecido pela Índia beneficia quase 300 especialistas, engenheiros e outros profissionais cubanos com cursos de capacitação, segundo a fonte. Sharma participou na segunda-feira, 12, na abertura de uma exposição fotográfica sobre a vida e obra do líder indiano Mahatma Ghandhi (1869-1948) em Havana.