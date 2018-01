Cuba e México normalizarão relações diplomáticas México e Cuba chegaram a um acordo para normalizar relações diplomáticas, com o regresso dos respectivos embaixadores a seus postos na Cidade do México e em Havana. A decisão pôs fim a uma crise desencadeada no início do mês, que resultou na retirada dos embaixadores por ambos os governos depois que o México acusou Cuba de "ingerência" em seus assuntos internos. A informação foi dada pelo chanceler cubano, Felipe Pérez Roque, depois de uma reunião com o colega mexicano, Luis Ernesto Derbez, à margem da III Cúpula América Latina e Caribe-União Européia, que ocorre na cidade de Guadalajara. "O ambiente e a discussão apontam para uma solução da crise diplomática vivida nos últimos dias", disse Roque, acrescentando que Derbez deverá viajar a Cuba nas próximas semanas para continuar o diálogo.