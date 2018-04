Cuba e outros cinco países querem ajudar Brasil As terríveis imagens das enchentes no Rio de Janeiro e em São Paulo, exibidas em canais de televisão mundo afora, sensibilizaram governos de outros países, que ofereceram ajuda no atendimento a vítimas e na reconstrução dos locais destruídos. Cuba, Argentina, Rússia, Ucrânia, Japão e México entraram em contato com o Itamaraty e se dispuseram a auxiliar o governo brasileiro no que fosse necessário. As Nações Unidas e o Banco Mundial também procuraram o governo.