Cuba e União Européia assinam acordo de cooperação Cuba e a União Européia restauraram hoje de maneira formal as relações políticas, ao assinarem um acordo de cooperação que colocou um final a cinco anos de relações tensas, informaram funcionários. As sanções políticas da União Européia contra Cuba, em grande parte simbólicas, vigoraram entre 2003 e junho deste ano. O acordo foi assinado em Havana pelo ministro do Exterior de Cuba, Felipe Pérez Roque, e pelo comissário europeu de desenvolvimento, Louis Michel. As informações são da Dow Jones.