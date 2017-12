Cuba e União Européia buscam melhorar relações Terrorismo, direitos humanos e as sanções comerciais dos Estados Unidos contra a ilha do Caribe são os assuntos que estão discutidos pela delegação da União Européia e oficiais cubanos na reunião de dois dias e a portas fechadas, iniciada ontem à noite. A missão européia para estreitar as relações com Cuba foi liderada por Jan de Bock, um oficial do Ministério das Relações Exteriores da Bélgica. "Acho que as relações políticas entre a União Européia e Cuba poderão ser definidas a partir deste encontro", disse o ministro cubano das Relações Exteriores, Felipe Perez Roque. As relações entre a UE e Cuba ficaram fragilizadas depois que váriso países europeus condenaram Havana na Comissão de Direitos Humanos da UE, em Geneva. Oficiais cubanos responderam com o cancelamento de uma viagem à Europa e disse mais tarde que não iria se juntar ao pacto de ajuda aos países em desenvolvimento. Os problemas políticos, no entanto, não parecem ter afetado as transações comerciais entre países europeus e Cuba, que tem 40% de seus negócios fechados com a Europa. Em troca, a UE deu US$ 15,6 milhões de ajuda humanitária à Cuba no ano passado.