Cuba elogia derrota dos EUA na ONU O governo cubano qualificou hoje como uma derrota da "democracia de canhoneira" a exclusão dos EUA da Comissão dos Direitos Humanos da ONU, em votação secreta realizada ontem em Genebra. A votação, escreve hoje o jornal Granma em sua primeira página, é a "expressão da rejeição da comunidade internacional aos métodos coercitivos empregados pelos EUA nos organismos internacionais e em dupla medida na Comissão de Genebra". O diário acrescenta que os EUA sofreram a "arrasadora derrota" e "assistiram atônitos" à perda de seu lugar na comissão, pela primeira vez desde que ela foi criada em 1947 e passou a constituir a máxima instância de direitos humanos das Nações Unidas. O resultado é "um novo golpe nas aspirações hegemônicas dos EUA e a seu propósito de utilizar o tema dos direitos humanos em sua cruzada anticubana e contra os povos pobres do Terceiro Mundo", acrescenta o jornal oficial do Partido Comunista de Cuba. Em uma eleição secreta dos 53 membros da Comissão, os EUA obtiveram ontem apenas 29 votos - menos do que os outros três candidatos - na escolha para ocupar um assento entre os membros do grupo com direito a voto. A decisão deixa Washington pelo menos por um ano sem poder votar resoluções na Comissão, com sede em Genebra. Para os EUA, diz ainda o diário, "é uma nova lição de que o mundo está mudando". Ao mesmo tempo, Cuba, reeleita no ano passado como membro da comissão, "continuará defendendo em Genebra o direito dos povos a uma vida digna com justiça e paz, e continuará enfrentando as sucessivas manobras americanas", acrescenta o Granma.