Cuba espera melhorar relações com a Espanha de Zapatero As relações entre Cuba e Espanha certamente melhorarão depois da posse do socialista José Luiz Rodríguez Zapatero como primeiro-ministro, disse nesta terça-feira a embaixadora cubana em Madri Isabel Allende. A embaixadora - homônima da escritora chilena - comentou que, se Zapatero cumprir suas promessas de campanha de estreitar os laços com as nações européias e latino-americanas e afastar-se dos Estados Unidos, isso "certamente resultará na melhora das relações" entre Espanha e Cuba. "Não há razões diplomáticas que impeçam a retomada da normalidade nas relações entre Espanha e Cuba, com um diálogo e uma cooperação no âmbito diplomático que não ocorrem no momento" acrescentou ela em conversa com um grupo de jornalistas na embaixada cubana em Madri. Liderados por Zapatero, os socialistas venceram as eleições gerais de 14 de março, derrotando o Partido Popular, do primeiro-ministro José María Aznar. As relações entre Espanha e Cuba pioraram um pouco depois que Aznar assumiu o poder, em maio de 1996. Apenas alguns dias depois de sua posse, Aznar anunciou que a Espanha teria uma postura menos amistosa com relação ao governo cubano em comparação com seu antecessor socialista, Felipe González.