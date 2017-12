"Cuba está mais forte do que nunca", diz ministro O ministro da Saúde de Cuba, José Ramón Balaguer, um dos seis homens fortes que acompanham Raúl Castro no governo provisório, afirmou em referência aos Estados Unidos que, ao contrário do que acredita "o império", "Cuba está mais forte que nunca". "Os imperialistas acham que hoje estamos mais fracos. Saibam que estamos mais fortes do que nunca, e nossa força está na ideologia e nas idéias de Fidel Castro", disse o ministro. No dia 31 de julho, Fidel Castro delegou provisoriamente a chefia do governo a seu irmão Raúl Castro, para ser submetido a uma delicada cirurgia intestinal. Numa cerimônia de formatura de técnicos de saúde em Havana, Balaguer afirmou que, ao pôr em prática as idéias de Fidel Castro, o povo cubano "torna a revolução invulnerável". "E ele estará na primeira linha de combate hoje, amanhã e sempre", disse. Balaguer considerou o ato do presidente cubano, delegando o poder, "uma ordem de combate aos revolucionários, para que a revolução seja eterna". Ao fim do ato, o alto funcionário disse à imprensa que o presidente está se recuperando. "A evolução é normal, e no momento oportuno teremos informações sobre a sua recuperação", disse Balaguer.