Cuba extinguirá visto para cubanos-americanos Os cubanos residentes nos EUA não precisarão mais de permissão do governo de Fidel Castro para viajarem à ilha comunista, desde que tenham passaporte cubano. A mudança deve ocorrer já no ínicio de 2004. A proposta de mudança foi anunciada nesta terça-feira por um oficial do governo de Cuba. Atualmente, exilados cubanos que queiram visitar a ilha precisam de autorização especial. A polícia americana permite aos cubanos que vivem nos EUA visitarem seus parentes na ilha uma vez por ano.