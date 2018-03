Cuba faz exercício contra eventual ataque dos EUA

Unidades militares de todo o país "começaram neste fim de semana a se preparar para a defesa de Cuba...combinando a participação das Forças Armadas e do povo", informou a agência de notícias estatal Prensa Latina.

Participam dos exercícios destacamentos militares em Camaguey, no leste de Cuba, na cidade central de Matanzas e em Artemisa, município na região da capital Havana.

De acordo com a mídia cubana, os oficiais do país acreditam que manobras militares são necessárias para responder à "constante perseguição e agressão" dos Estados Unidos, que romperam relações com Havana em 1961 e impuseram um embargo ao país no ano seguinte. As informações são da Dow Jones.