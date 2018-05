Cuba inaugura Congresso para ratificar mudanças econômicas

Com a intenção de ratificar mudanças econômicas e sociais em Cuba, o 6.º Congresso do Partido Comunista Cubano (PCC) começa hoje em Havana.

Os mil delegados que participam do evento discutirão modificações essenciais no modo de vida da ilha, como o fim do livreto de abastecimento, que garante aos cubanos alimentos e produtos básicos subsidiados pelo Estado.

Parte palestra motivacional, parte viagem nostálgica, parte reforma da liderança do partido, o congresso foi convocado para ratificar mudanças antes impensáveis na ilha, consideradas pelo presidente Raúl Castro como a única opção para a prosperidade. Mas o regime socialista não deverá ser alterado na

direção de uma economia de mercado.

Em entrevista ao jornal oficial Granma, o presidente da estatal cubana responsável pela importação de alimentos afirmou que em 2011 o governo deverá gastar 25% mais do que o US$ 1,6 bilhão que planejava desembolsar com alimentos.

Segundo Igor Moreno Brito, que atribui o aumento a uma alta nos preços das commodities nos mercados mundiais, pelo menos mais US$ 308 milhões

terão de ser gastos por Havana neste ano. Até 70% dos alimentos consumidos na ilha são importados.

A proposta de eliminar o livreto de abastecimento, que há décadas possibilita a compra subsidiada de insumos básicos, ilustra o desafio de cortar gastos sem alterar o equilíbrio social. A alta nos preços dos alimentos amplia uma crise de liquidez que é persistente na ilha. Nos últimos tempos, a quantidade de produtos subsidiados tem diminuído, mas o Estado ainda fornece arroz, feijão, óleo, açúcar, frango, café, pães e ovos suficientes para duas semanas.

Raúl tem criticado os subsídios garantidos pelo governo e já afirmou que Cuba não pode gastar mais do que ganha. Um texto oficial, emitido recentemente, confirmou a intenção do governo de "adotar a eliminação ordenada do livreto de abastecimento", segundo estabeleceu o Projeto de Alinhamentos da Política Social e Econômica, documento que orienta as quase 300 reformas pretendidas pelo Partido Comunista Cubano.

O presidente cubano não cumpriu uma das principais metas que, segundo ele, ativaria a economia da ilha: a demissão de 500 mil funcionários públicos até o fim de março. Entre as medidas já aplicadas estão a regulamentação de 178 atividades e a emissão de cerca de 150 mil autorizações de trabalho.

O congresso começa com uma parada militar que lembrará os 50 anos da vitória do regime de Fidel Castro contra a invasão da Baía dos Porcos por exilados cubanos treinados pelos EUA. Havana lembra ainda a declaração do caráter socialista da revolução e o alinhamento com a União Soviética.