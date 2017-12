Cuba investirá mais de US$ 300 milhões em indústria de níquel Cuba investirá mais de US$ 300 milhões (R$ 632 milhões) na ampliação de sua indústria de níquel, um de seus principais produtos de exportação, informou neste domingo a imprensa local. O programa de investimento busca aumentar a capacidade e melhorar a eficiência metalúrgica e energética da indústria, que vai gerar um aumento da produção de níquel nos próximos anos, segundo um relatório do governo local da província de Holguín. A indústria básica cubana de Holguín receberá uma grande parte dos mais de US$ 300 milhões que serão investidos, já que ali estão as principais indústrias do metal. Recentemente, Cuba assinou com a Venezuela um acordo de US$ 521 milhões (R$ 1,1 bilhão) para produzir ferro-níquel em Holguín. Com o acordo, a ilha pôs fim às negociações iniciadas em 2004 com a China, segundo parceiro comercial da ilha, que previa o investimento de US$ 500 milhões (R$ 1 bilhão), para produzir 90 mil toneladas de ferro-níquel por ano. O novo convênio assinado com a Venezuela prevê também a construção de uma fábrica para produzir aço inoxidável, com um investimento de cerca de US$ 600 milhões (R$ 1,3 bilhões). Cuba é o 4.º produtor mundial de níquel, possui reservas do mineral calculadas para mais de meio século, e pretende aumentar a produção das quase 77 mil toneladas atuais, para 120 mil toneladas anuais nos próximos anos. Nos territórios de Nicaro e Moa, há jazidas de níquel e cobalto, consideradas as maiores reservas desses minerais existentes no mundo.