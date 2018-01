Cuba liberta mais um dissidente, o 7º em uma semana Um jornalista que se opõe ao regime de Fidel Castro foi libertado hoje, elevando a sete o número de dissidentes cubanos liberados em uma semana. Jorge Olivera Castillo, que trabalhava na revista De Cuba e contribuía para agências de notícias internacionais, sofre de problemas no cólon, e foi solto depois de passar por exames médicos. Olivera havia sido condenado a 18 anos de cadeia depois de uma maciça repressão à dissidência lançada em março de 2003 e que culminou na prisão de 73 opositores do governo comunista de Cuba. Todos os ativistas foram acusados de trabalhar com o governo dos EUA para desestabilizar a ilha.