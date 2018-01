Cuba liberta o dissidente Vladimiro Roca Vladimiro Roca, um dos mais conhecidos dissidentes cubanos, detido desde 1997 por assinar o documento "A Pátria é de Todos", foi libertado hoje de uma prisão na província de Cienfuegos, a 341 quilômetros da capital Havana. Roca, de 59 anos, que cumpria desde março de 1998 uma condenação a 5 anos de detenção por "incitar à sedição", saiu da prisão acompanhado de sua esposa, Magaly de Armas, seguindo imediatamente para Havana. "Agora compreendo por que Fidel Castro não quis mostrar as prisões para o papa (João Paulo II)", declarou o dissidente cubano poucas horas após ser libertado. "A prisão em que estive pode ser comparada a uma jaula, em condições higiênicas deploráveis em que eu só podia ficar em três posições: sentado no chão, deitado em um colchão sobre tábuas ou olhando a grade de pé", revelou o ex-prisioneiro ao falar à imprensa internacional em sua casa no bairro de classe média de Nuevo Vedado, na capital cubana. "Não desejo essa prisão nem para o meu maior inimigo", acrescentou Roca, dizendo que continuará exercendo seu "direito à oposição" contra o governo "dentro de Cuba". A sentença por sedição dada contra Roca também foi aplicada contra Marta Beatriz Roque, condenada a três anos e meio de cárcere, Félix Bonné e René Manzano, ambos sentenciados a quatro anos. O processo judicial contra o "Grupo dos Quatro" provocou reações internacionais de diversos governos, entre eles os do Canadá e da Espanha, além do Vaticano, que solicitaram reiteradamente a autoridades cubanas a libertação destes "prisioneiros políticos". Em 19 de abril passado, a Comissão de Direitos Humanos da ONU aprovou em Genebra uma resolução sobre Cuba que exorta a ilha a respeitar os direitos civis e políticos com a mesma ênfase que dá às conquistas sociais. O ex-presidente Jimmy Carter visitará Cuba entre 12 e 17 de maio, quando se tornará o político americano de maior prestígio a visitar a ilha desde o triunfo da revolução que levou Fidel ao poder em 1959. "A libertação de Vladimiro Roca é um bom sinal, embora tardio", comentou Elizardo Sánchez, presidente da Comissão Cubana de Direitos Humanos e Reconciliação Nacional.