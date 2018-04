Cuba muda lei para viagens; 'cérebros' e dissidentes podem ficar de fora

Texto atualizado às 17h37

HAVANA - O governo de Cuba anunciou nesta terça-feira, 16, que eliminará as principais restrições para que seus cidadãos possam deixar o país. A nova lei entra em vigor a partir de 14 de janeiro de 2013, mas garante às autoridades da ilha o direito de restringir a saída dos habitantes do país e a emissão de passaportes - cujo preço deverá dobrar, para cerca de US$ 100.

Veja também:

Havana anuncia reforma e funde dois ministérios

Yoani Sánchez comemora em rede social mudança em regras para viagens em Cuba

ESPECIAL: Reformas em Cuba

Publicado hoje na Gazeta Oficial, o Decreto 302 suspende da Lei de Migração a necessidade da permissão de saída - atualmente concedida pelo governo após análise de cada pedido - e da chamada carta-convite, que os cubanos precisavam apresentar se quisessem viajar para o exterior.

Segundo os artigos 23 e 25, "quando razões de defesa e segurança nacional assim o aconselhem", os cubanos poderão ser impedidos de obter o documento necessário para viajar e ser proibidos de deixar a ilha - incisos que abrem precedentes para que qualquer opositor seja desautorizado a sair do país. "Quando por outras razões de interesse público o determinarem, as autoridades facultadas" também poderão restringir a saída de Cuba.

Médicos, atletas e pesquisadores - profissionais que a ilha costuma exportar, aos quais permissões de viagem são concedidas frequentemente - precisarão da "autorização estabelecida, em virtude das normas dirigidas para preservar a força de trabalho qualificada para o desenvolvimento econômico, social e técnico-científico, assim como para a segurança e (a) proteção da informação oficial", afirma o decreto.