Cuba negocia a compra de mais produtos agrícolas dos EUA Integrantes do governo cubano estão negociando a compra de mais produtos agrícolas dos Estados Unidos, no valor de US$ 10 milhões. O presidente da Alimport, Pedro Alvarez, empresa cubana de importação e exportação de alimentos, disse que os detalhes da transação serão anunciados nos próximos dias. ?A cada dia aumenta o interesse de normalizar as relações comerciais com os EUA?, afirmou Alvarez referindo-se ao embargo imposto pelos EUA à Cuba, que começou no início dos anos 60. No ano passado, Cuba gastou US$ 189 milhões com produtos alimentícios norte-americanos. Desde dezembro de 2001, quando as relações comerciais entre os dois países foram parcialmente retomadas, os gastos cubanos ficaram em US$ 250 milhões. Até o final deste ano, serão US$ 400 milhões.