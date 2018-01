"Cuba nunca será uma sociedade de consumo", diz Castro O presidente cubano, Fidel Castro, disse que seu país nunca vai se tornar uma sociedade de consumo, durante um discurso que concluiu com o grito de "pátria e vida" em lugar do tradicional "pátria ou morte". "Não cairemos jamais no que com razão se chama de sociedade de consumo", disse Castro, prometendo "grandes avanços" no país e garantindo que Cuba está em condições de multiplicar suas capacidades. O presidente cubano voltou a destacar os lucros da "revolução energética", o programa de redução do consumo de eletricidade, introdução de novos sistemas de geração de energia e melhoras na rede de distribuição. "Fomos os primeiros ao mundo, sem discussão, a dispor de uma concepção clara e completa do que é preciso fazer com a eletricidade", disse, garantindo que Cuba está em condições de aumentar sua capacidade de geração energética, mas agora a questão "é saber se é necessário".