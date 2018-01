Cuba prepara "a maior celebração" de 1º de Maio Cuba se prepara para celebrar amanhã "a maior manifestação da história da revolução" por ocasião do Dia do Trabalho, com uma marcha de multidões. A festa se dá em meio ao endurecimento das relações políticas entre os EUA e o governo de Fidel Castro, o regime de Castro e os dissidentes cubanos. Sob o lema "Em defesa do socialismo", a imprensa e diversas organizações cubanas reforçaram, desde o início da semana, a convocação oficial para a participação na tradicional marcha, que deverá convergir para a Praça da Revolução. Em sua edição de hoje, o Granma, jornal oficial do Partido Comunista de Cuba (PCC), convidou a população para a marcha sob o título "Para demonstrar a força de nossas idéias", e o Juventude Rebelde, dos jovens do PCC, chama para "a maior (demonstração) da história". Gigantescos outdoors, convocação pelo rádio e a TV e sistemas de alto-falantes instalados em carros acompanhavam em Havana os preparativos para a grande festa. Convocado pela Central dos Trabalhadores de Cuba (CTC), uma das organizações de massa mais próximas ao governo da ilha, o ato contará com a presença de 900 delegados de sindicatos estrangeiros - entre eles, 160 americanos, afirmaram os organizadores.