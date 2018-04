Cuba prepara local onde Papa celebrará missa em março

O altar ficará de frente para a praça e para as homenagens ao líder guerrilheiro Ernesto "Che" Guevara, ao lado de um prédio do governo. Perez explicou que as preparações tiveram início na semana passada, mas somente agora os trabalhadores estão começando a colocar uma estrutura metálica de suporte. Ele disse que o projeto vem sendo coordenado também pela Arquidiocese de Havana. O papa deve visitar Cuba entre 26 e 28 de março. As informações são da Associated Press.