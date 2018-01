Cuba ratifica tratado de não-proliferação nuclear O governo de Cuba, através de seu embaixador no México, Jorge Bolaños Suárez, ratificou hoje o Tratado de Tlatelolco, que prevê a não-proliferação de armas nucleares na América Latina. Até agora, Cuba havia se negado a ratificar o Tratado, alegando que ele era "insuficiente e discriminatório, em sua essência e prática". A assinatura do instrumento se realizou na sede da Chancelaria mexicana, sem a presença do chanceler, Jorge Castañeda. Bolaños Suárez indicou que seu país decidiu aderir a este tratado apesar de não ter desenvolvido nem ter intenção de desenvolver armas nucleares, porque tem interesse em "privilegiar o multilateralismo e alcançar uma paz digna". Com a assinatura de Cuba, o Tratado obtém plena vigência em seu propósito de garantir o desarmamento nuclear em toda a região. O Tratado de Tlatelolco - que adotou o nome do bairro da capital mexicana onde se encontra a sede da Chancelaria - proíbe experiências, uso, fabricação ou aquisição de armamentos nucleares.