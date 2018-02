Cuba vai regularizar armas de fogo em poder de civis O governo cubano abriu um processo para que os cidadãos que têm armas de fogo as registrem formalmente. "Com caráter excepcional e por uma vez apenas", diz um comunicado reproduzido pela agência local Prensa Latina, as pessoas físicas e jurídicas da ilha que tenham em seu poder armas de fogo sem licença poderão obter o registro. Em Cuba não é permitido o porte de armas e apenas alguns funcionários do Estado e militares andam armados, mas nem sempre podem levar suas armas para casa.