Cuba vê Obama 'construtivo' e McCain como 'dinossauro' O candidato democrata à Casa Branca, Barack Obama, tem uma posição mais "construtiva" com relação a Cuba do que seu rival John McCain, um "dinossauro político", disse na quarta-feira o chanceler da ilha, Felipe Pérez Roque. Em entrevista à CNN Em Espanhol, Pérez Roque disse que Cuba não torce por nenhum candidato na eleição de terça-feira próxima. Mas afirmou que "o sr. Obama tem sido mais respeitoso em declarações sobre Cuba, inclusive estaria disposto a se sentar (para dialogar) sem pré-condições". Obama, que lidera as pesquisas, diz estar disposto também a flexibilizar restrições de viagem e o envio de remessas para Cuba, lembrou Pérez Roque. McCain, por sua vez, disse na quarta-feira em Miami, reduto da oposição ao regime cubano, que só conversará com Havana no dia em que não houver mais presos políticos na ilha. "As palavras de McCain me repugnam. Lembram um dinossauro político repetindo idéias gastas e mensagens vazias", afirmou o ministro, que na quarta-feira encabeçou a delegação que conseguiu aprovar, com 185 votos, uma resolução da Assembléia Geral contra o embargo dos EUA à ilha -- o que não terá nenhum efeito prático. "Cuba sabe que, seja quem for o próximo presidente dos Estados Unidos, terá que se deparar com a retificação de uma política injusta e ilegal contra Cuba", disse Pérez Roque. (Reportagem de Nelson Acosta)