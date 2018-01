Cubano aconselha críticos a censurar também os EUA Os que censuram Cuba pela detenção de dissidentes e o fuzilamento de três seqüestradores deveriam criticar também o governo americano pela prisão de mais de 3.000 supostos terroristas, ainda sem processo ou amparo legal, disse o líder parlamentar Ricardo Alarcón. "Em lugar de caluniar Cuba, um sentimento elementar de justiça deveria levá-los a condenar a agressão que (o país) sofre", expressou na segunda-feira, em um artigo, Alarcón, presidente da Assembléia Nacional do Poder Popular. O texto do legislador ocupou a primeira página do jornal Granma, órgão oficial do governante Partido Comunista. Aqueles que "rasgam suas vestes diante das medidas necessárias que Cuba foi obrigada a tomar" não formularam comentário algum sobre as violações aos direitos humanos (dos habitantes) da ilha, lamentou Alarcón. As autoridades cubanas acusam os dissidentes de serem "mercenários" financiados pelos EUA para desprestigiar a revolução, e dizem que os fuzilamentos eram necessários para deter a onda de emigração que, segundo Cuba, é fomentada por Washington para justificar um ataque. Ambas as medidas causaram uma onda de críticas até mesmo entre os aliados tradicionais de Cuba e entre a intelectualidade mundial. Para enfrentar estas críticas, alguns notáveis cubanos pediram compreensão a seus pares em todo o mundo.