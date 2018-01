Cubanos comentam discurso de Carter O discurso em que o ex-presidente dos EUA, Jimmy Carter, pediu maiores liberdades em Cuba pareceu surpreender e causar impacto em Cubanos. Foi a primeira vez que os cubanos puderam ouvir críticas ao sistema político da ilha transmitidas ao vivo e diretamente pela televisão estatal. Carter compensou suas críticas com um apelo em favor da normalização das relações entre Washington e Havana. O presidente Fidel Castro já havia garantido a Carter - célebre por suas atividades em favor da democracia e dos direitos humanos em países pobres - que ele poderia falar com quem quisesse e sobre o que quisesse. Mas muitos cubanos se mostraram confusos com o discurso de Carter, especialmente por seu apoio a uma iniciativa promovida por opositores do regime para a convocação de um referendo sobre reformas políticas. ?Carter tem cara de boa gente", disse Zoila Rodríguez, uma dona de casa de 50 anos, "mas, com todo o respeito, não entende os cubanos". Porém, para muitos cubanos o discurso de Carter foi a primeira oportunidade de ouvir abertamente o pedido da realização do referendo, conhecido como Projeto Varela. "Não pensei que Carter fosse se atrever a tanto", disse Magaly, uma aposentada de 62 anos que não quis revelar seu sobrenome. "A maioria das pessoas não conhece este projeto, porque não se falou dele na imprensa", disse. Carter "não está dizendo nada do outro mundo, porque em seu país as coisas são assim. Nós não estávamos acostumados a que se falasse tão claro e se criticasse tão abertamente", indicou a mulher. Alguns cubanos também destacaram menções do ex-presidente ao fato de ter chegado a hora de os EUA e Cuba normalizarem suas relações e de se levantar o embargo comercial imposto por Washington à ilha há quatro décadas. o tema da normalização das relaçòes "é fundamental", disse Fernando Ramos, um técnico de 50 anos. " A política não me interessa muito, mas tenho a metade da minha família nos EUA e o que mais desejo é que as relações se normalizem para que possamos nos visitar".