Cubanos nos EUA começam a aceitar relações com Cuba A comunidade cubana de Miami, nos Estados Unidos, começa a mudar a dura oposição às relações entre Washington e Havana, principalmente com relação à permissão de viagens, segundo uma pesquisa divulgada hoje. O levantamento, feito pela empresa Bendixen and Associates entre 800 cubano-americanos em Miami, revelou que 46% deles são favoráveis ao fim do embargo sobre viagens, contra 47%, um resultado que representa um empato técnico, levando-se em conta a margem de erro da pesquisa: de 3 pontos percentual. Ainda de acordo com a sondagem, 79% dos entrevistados apóiam uma transição pacífica e gradual à democracia em Cuba. Por outro lado, 61% dos cubano-americanos defendem o embargo comercial a Cuba, embora 52% deles acreditam que as sanções não devem ser o centro da política de Washington para com a ilha comunista.