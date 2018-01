Cubanos são condenados à prisão perpétua por tentativa de seqüestro Os tribunais cubanos condenaram à prisão perpétua cinco homens que roubaram um policial e levaram sua arma, com a qual pretendiam seqüestrar um avião, em abril, para levá-los aos Estados Unidos. A tentativa frustrada ocorreu em 10 de abril na Ilha da Juventude - a cerca de 200 quilômetros de Havana. Em uma breve nota publicada hoje no jornal oficial Granma afirma que os acusados foram considerados culpados pelo delito "terrorismo" e "roubo com violência". A nota identifica Leudis Arce Romero, José Angel Díaz Ortiz, Francisco Reyes Rodríguez, Lázaro Avila Sierra e Jorge Luis Péres Puentes como os condenados à prisão perpétua. Outros três homens envolvidos receberam penas que variam de 20 a 30 anos de prisão.