Cubanos seqüestram balsa com 50 a bordo Um grupo de cubanos seqüestrou na madrugada de hoje uma balsa em Havana e a desviou para as águas internacionais em direção a Key West, na Flórida, onde a embarcação está à deriva, por falta de combustível. Os seqüestradores exigem que a balsa seja reabastecida e ameaçaram jogar seus passageiros ao mar. Segundo o FBI, que enviou um grupo para negociar com os seqüestradores, haveria cerca de 50 pessoas a bordo. O seqüestro da embarcação ocorreu um dia após um homem seqüestrar um avião cubano de passageiros e o desviar para os EUA.