Cubanos tentam chegar à Flórida num Buick Um grupo de 11 cubanos, entre eles 5 crianças, navega rumo à costa da Flórida em um velho Buick verde modelo 1959 transformado em lancha. A exótica embarcação estava na metade do trajeto de 145 quilômetros do Estreito da Flórida que separa Cuba dos EUA quando foi filmada e fotografada pela mídia de Miami e cercada por duas lanchas da Guarda Costeira. Em julho de 2003, Marciel Basanta López e Luis Gras Rodríguez, criadores do "carro-lancha", tentaram chegar à Flórida a bordo de um caminhão Chevrolet modelo 1950 transformado em uma balsa, mas a embarcação foi interceptada pela Guarda Costeira dos EUA e os dois, além da mulher e do filho de um deles, foram repatriados. A repatriação causou grande revolta em Miami, onde vivem cerca de 650 mil exilados. Em protesto, alguns líderes de exilados cubanos romperam relações com o governista Partido Republicano. Segundo a lei "pés secos e pés molhados" criada em 1994, os cubanos que são achados no mar são devolvidos a seu país, mas os que alcançam o solo americano têm asilo garantido.