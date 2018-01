Cuidado, as estátuas vigiam você Quando os turistas observarem os principais monumentos da The National Mall, em Washington, os monumentos também os estarão observando. O Serviço Nacional de Parque dos Estados Unidos planeja a instalação de câmeras de vídeo nesses locais, de grande afluência turística, devido ao crescente temor de que possam tornar-se alvo de atentados terroristas. As câmeras vigiarão as áreas internas e externas dos monumentos que honram Washington, Jefferson, Lincoln, Franklin Delano Roosevelt, assim como os mortos nas guerras do Vietnã e da Coréia. O diretor associado do Serviço de Parques, John Parsons, disse que as câmeras serão utilizadas "apenas em áreas públicas onde não existirem perspectivas de privacidade". Ele acrescentou que as imagens serão utilizadas apenas "para propósitos válidos de cumprimento da lei".