Culpada de incêndio pode pegar 20 anos de prisão Algemada, a técnica do Serviço Florestal Terry Barton, de 38 anos, compareceu, nesta segunda-feira, a um tribunal em Denver, no Colorado, para ouvir as acusações da Justiça contra ela. Terry pode pegar pena de até 20 anos de prisão. O juiz determinou que ela aguarde o julgamento presa. Terry é a responsável pelo incêndio iniciado há 11 dias no Estado e que já devastou 41 mil hectares de florestas e destruiu 22 casas. Ela pôs fogo numa carta enviada pelo marido, de quem estava se separando, e as chamas se propagaram. Terry foi formalmente acusada de desencadear o incêndio, danificar propriedade federal e fazer falsas declarações aos investigadores.