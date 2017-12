Cúmplice de McVeigh quer novo julgamento O adiamento da execução do terrorista Timothy McVeigh, determinado anteontem pelo governo americano, acabou levando Terry Nichols - condenado à prisão perpétua por cumplidade no atentado que em abril de 1995 matou 168 pessoas, em um edifício federal de Oklahoma City - a pedir novo julgamento. "Não teríamos feito isso caso não tivéssemos novas informações", disse Michael Tigar, advogado de Nichols. Ontem, o secretário de Justiça John Ashcroft, que adiou a execução de McVeigh para o dia 11 de junho, disse já ter pedido uma "exaustiva investigação" sobre a falha do FBI. O adiamento da execução foi motivado pelo fato de o FBI não ter entregue aos advogados de McVeigh cerca de 3 mil páginas em documentos sobre o processo. Leia mais no site do JT