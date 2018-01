Cunhado de Clinton ganhou dinheiro com perdões Um cunhado de Bill Clinton, Hugh Rodham, recebeu cerca de US$ 200 mil para fazer, com sucesso, lobby por um perdão e uma comutação de pena que o então presidente americano concedeu em 20 de janeiro, seu último dia de mandato, informou ontem a Associated Press. O dinheiro foi devolvido depois, a pedido do próprio Clinton. O ex-presidente ? que já está sendo investigado pelo perdão concedido ao financista foragido Marc Rich ? e sua mulher, Hillary Rodham Clinton, afirmaram ontem estar?profundamente perturbados? com o ocorrido. Eles garantiram que não estavam a par do acerto que tinha sido feito com Hugh e ressaltaram haver pedido a ele que devolvesse o dinheiro. Segundo ?fontes familiares com o acerto? citadas pela Associated Press, a soma foi devolvida na terça-feira. Leia Mais