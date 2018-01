Cunhado do ministro da Defesa é seqüestrado no Iraque Terroristas dizem ter capturado o cunhado do ministro da Defesa do Iraque, Hazem Shaalan, e exigem o fim das operações militares na cidade sagrada de Najaf, onde tropas leais ao governo cercam o santuário do Imã ali, onde rebeldes xiitas encontram-se refugiados. O seqüestro e a exigência foram divulgados em um vídeo enviado à TV Al-Jazira. Os terroristas, que se intitulam ?Brigadas da Ira Divina?, dizem ter capturado o general Salah Hassan Lami, cunhado do ministro e diretor de assuntos militares do Ministério da Defesa, segundo a Al-Jazira. Um segundo homem, não-identificado, também foi feito refém pelo grupo. Os seqüestradores também exigiram a libertação do xeque Ali Smeisim, auxiliar do líder da rebelião xiita, Muqtada al-Sadr. Smeisim foi preso nesta quarta-feira. Separadamente, a mídia turca informa que outro grupo terrorista ameaça matar dois reféns turcos se a empresa para qual trabalham não deixar o Iraque dentro de três dias. Outro refém turco, Murat Yuce, foi morto há pouco tempo no Iraque por terroristas ligados à Al-Qaeda e liderados pelo jordaniano Abu Musab al-Zarqawi.