Cúpula Bush-Blair discute Iraque pós-Saddam Com as tropas da coalizão de forças anglo-americana que invadiu o Iraque já dentro de dois palácios de Saddam Hussein em Bagdá e um em Basra, o presidente dos EUA, George W. Bush, e o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, reuniram-se nesta segunda-feira no Castelo de Hillsborough, perto de Belfast, a capital da Irlanda do Norte, para discutir como liquidar o regime iraquiano e iniciar a reconstrução do país. A administração do Iraque pós-Saddam divide não apenas os Estados Unidos e a Inglaterra mas a própria administração americana. Blair, que antes da guerra convenceu Bush a tentar legitimar a intervenção armada aos olhos do mundo, insistindo no aval do Conselho de Segurança (CS) das Nações Unidas, num exercício que acabou fracassando, quer envolver a organização mundial o quanto antes na administração e reconstrução do Iraque pós-Saddam. Sua posição é vista com simpatia em Washington pelo secretário de Estado, Colin Powell. Mas, no momento, os ouvidos de Bush nessa questão pertencem ao Departamento de Defesa (Pentágono), que já montou um governo de transição formado por altos funcionários e ex-altos funcionários americanos, sob a autoridade do Comando Central das Forças Armadas, e quer limitar o papel da ONU à distribuição de ajuda humanitária. Powell, que acompanhou Bush a Belfast, procurou minimizar nesta segunda-feira as divergências. "É hora de todos pensarmos na fase pós-hostilidades", disse ele, pouco depois de chegar a uma Belfast fria e chuvosa. Veja o especial :