Cúpula da ONU começa investigar presença de agente químico O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon, determinou que alguns dirigentes da entidade cancelem a participação em um evento no exterior e se reúnam em Nova York para investigar a presença de um agente de armas químicas na sede da ONU em Manhattan. Inspetores anunciaram na quinta-feira que encontraram uma pequena quantidade de fosgênio, uma substância, usada em armas químicas na Primeira Guerra Mundial, que ataca os pulmões e pode matar. Os frascos foram levados do Iraque para Nova York há mais de dez anos, e desde então estavam nos escritórios da ONU. O inquérito ordenado por Ban vai determinar as circunstâncias do transporte do material do Iraque para Nova York, as razões pelas quais só em 2007 esses itens foram achados, e "os procedimentos de segurança em vigor na sede e nos escritórios de campo, bem como até que ponto esses procedimentos são seguidos", segundo a porta-voz Marie Okabe. Vários dirigentes da ONU participam ou embarcariam para participar de uma reunião em Turim, na Itália, sob a presidência de Ban. O secretário-geral cancelou a participação nesse evento dos subsecretários-gerais David Veness (responsável por segurança) e Alicia Barcena (gerenciamento), da vice-secretária-geral Asha-Rose Migiro e do chefe de gabinete Vijay Nambiar. O FBI retirou na quinta-feira o material da sede da Unmovic (Comissão de Monitoramento e Verificação da ONU), que está encerrando suas atividades e distribuindo seu material em 125 fichários. Especialistas da comissão dizem que a substância, deixada em uma caixa de metal da época da Comissão Especial da ONU, antecessora da Unmovic, estava lacrada e não representava risco ao público. Os escritórios da comissão não ficam na sede principal da ONU, e sim num anexo a cerca de um quarteirão.