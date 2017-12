Cúpula da ONU discute erradicação da fome Começou na manhã desta segunda-feira, em Roma, a Cúpula da Organização da ONU para a Agricultura e a Alimentação (FAO). O secretário-geral das Nacões Unidas, Kofi Annan, abriu a cerimônia com um discurso contundente. ?Não há mais tempo para fazermos promessas. Esta reunião precisa dar uma nova esperança para 800 milhões de pessoas, ratificando uma ação concreta para combater a fome?, disse Annan. O papa João Paulo II enviou uma mensagem através do secretário de Estado do Vaticano, cardeal Angelo Sodano. A cúpula, que terminará no próximo dia 13, conta com a participação de dezenas de chefes de Estado e tem como objetivo principal reafirmar o compromisso feito em 1996, também na capital italiana, por governantes de todo o mundo para reduzir de 800 para 400 milhões o número de famintos até 2015. Além disso, os membros dos 184 países presentes vão debater políticas para a erradicação da fome no mundo. Calcula-se que a desnutrição cause a morte de 24 mil pessoas por dia.