Cúpula da UE termina com violência Com mordaças estilizadas, manifestantes ambientalistas e antiglobalização voltaram neste sábado às ruas de Gotemburgo, Suécia, para protestar no último dia da reunião de cúpula da União Européia. Nos três dias do encontro, 539 pessoas foram detidas e cerca de 70 ficaram feridas em meio a conflitos violentos. Um manifestante que foi ferido à bala nesta sexta-feira à noite está em estado grave num hospital da cidade sueca. No documento final da cúpula, os países da UE consideraram "irreversível" o processo de ampliação da entidade. Segundo os líderes da UE, que condenaram a violência de rua, o objetivo é que países com maiores possibilidades de integração participem como "membros" das eleições do Parlamento Europeu em 2004, depois de concluírem suas negociações de ingresso até o final do próximo ano.