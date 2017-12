Cúpula de Estocolmo repudia "espiral de horror" no Oriente Médio Os 11 chefes de governo reunidos na Cúpula Progressista de Estocolmo enviaram uma carta ao primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, e ao presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, pedindo que eles "rompam a espiral de terror e violência" e retornem à mesa de negociações nos termos do relatório Mitchell e do entendimento de Tenet. Os governantes ponderam que Sharon e Arafat são responsáveis por resolverem o conflito, mas se colocam à disposição, "como líderes de nossos países e membros de vários organismos de cooperação regional", a ajudá-los a encontrar uma saída. Arafat, confinado em Ramallah, na Cisjordânia, respondeu prontamente ao apelo. Dirigindo-se aos governantes como "caros amigos", o líder palestino disse que compartilha das preocupações deles e manifesta sua "total disposição de implementar o relatório Mitchell e o entendimento de Tenet, em todos os aspectos". Arafat declara que necessita da assistência dos governantes, "em cooperação com os Estados Unidos, a União Européia, a Rússia e as Nações Unidas, para fornecer os mecanismos efetivos e justos, com prazo definido, para respaldar o cessar-fogo e ingressar no trilho da negociação". Sharon não respondeu. O comunicado da cúpula foi assinado pelo chanceler alemão, Gerhard Schröder, pelos primeiros-ministros da Grã-Bretanha, Tony Blair, da França, Lionel Jospin, de Portugal, Antônio Guterres, da Suécia, Göran Persson, do Canadá, Jean Chrétien, e da Nova Zelândia, Helen Clark, e pelos presidentes do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, do Chile, Ricardo Lagos, da àfrica do Sul, Thabo Mbeki, e da Polônia, Aleksander Kwasniewski.