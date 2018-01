Cúpula discute estratégias para conter a pneumonia asiática Os 10 líderes da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean) iniciam nesta terça-feira em Bangcoc, na Tailândia, uma cúpula para encontrar estratégias para combater a Síndrome Respiratória Aguda Severa (Sars), que já matou 354 pessoas e infectou outras 5.200 em pelo menos 20 países. A cúpula extraordinária conta com a participação de uma delegação chinesa, dirigida pelo primeiro-ministro Wen Jiabao, e do chefe do governo de Hong Kong, Tung Chee-hwa. China e Hong Kong são os países mais atingidos pela doença, com um total de 148 e 150 mortes, respectivamente. Nesta terça-feira, a China divulgou a morte de mais nove pessoas e o surgimento de 200 novos casos. Hong Kong também confirmou hoje mais 12 mortes. Nos últimos dias, Mongólia, Coréia do Sul e Nova Zelândia confirmaram os primeiros casos da pneumonia em seus territórios. Veja o índice de notícias sobre a pneumonia atípica