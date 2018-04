Cúpula do Bric testa posição do Brasil com Irã A 2ª Reunião de Cúpula do Bric (Brasil, Rússia, Índia e China), amanhã em Brasília, está sendo considerada o teste definitivo da posição brasileira sobre o Irã. O encontro restrito de chefes de Estado no Itamaraty deverá dar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva a medida de sua capacidade de convencer China e Rússia a apoiar uma solução negociada em vez de novas sanções a Teerã. A recusa de Pequim e Moscou deixaria o Brasil isolado nessa questão. Entre diplomatas que acompanham o tema, essa possibilidade parece totalmente plausível, por causa dos desdobramentos recentes da conferência nuclear em Washington.