Cúpula do Mercosul não aponta saídas O Tratado de Assunção, que lançou as bases do Mercosul, fez dez anos em março deste ano, em meio possivelmente à maior crise do processo de integração entre os países do Cone Sul. De domingo a terça-feira desta semana, centenas de políticos, economistas, empresários e diplomatas reuniram-se em Buenos Aires na Cúpula Econômica do Mercosul, um evento promovido pelo Fórum Econômico Mundial, que organiza sua principal reunião todo janeiro, em Davos, na Suíça. Talvez uma síntese das polêmicas e desencontros de idéias sobre o Mercosul durante o encontro possa ser resumida em uma frase de Klaus Schwab, o presidente do Fórum Econômico Mundial: ?Integração não é fácil em momentos de crise?. A desvalorização do real em 1999, seus efeitos sobre a Argentina, a crise atual deste país, e seus reflexos no Brasil formam uma espécie de círculo infeliz de eventos, que desmontou boa parte do consenso político, diplomático, intelectual e empresarial que deu suporte ao avanço do Mercosul na última década. Como observou Ricardo Seitenfus, professor da Universidade Federal de Santa Maria, as raízes do Mercosul estão em uma iniciativa diplomática dos presidentes José Sarney e Raúl Alfonsin, na década de 80, quando assumiam nações recém-democratizadas. Os dois países acertaram as bases de um novo padrão de relacionamento que, nas palavras de Seitenfus, ?deixou para trás o fantasma da rivalidade?. Em um segundo momento, Brasil e Argentina foram presididos por Fernando Collor e Carlos Meném, ambos entusiasticamente comprometidos (depois de assumir, no caso do argentino) com a bandeira liberal do livre-comércio, e em um período em que o projeto europeu de integração estava numa fase particularmente feliz. O resultado foi o Tratado de Assunção, que combinou a visão politicamente integracionista de um mercado comum ao estilo europeu com uma postura firmemente liberalizante em termos de comércio. Uruguai e Paraguai subiram no barco no Tratado de Assunção. Chile e Bolívia só se tornariam sócios (e não participantes) anos depois. O secretário de Política Econômica da Argentina, Federico Sturzenegger, um dos principais membros da tropa de choque do ministro da Economia, Domingo Cavallo, e, portanto, insuspeito de gostar do Mercosul, admite que a formação do bloco foi decisiva para a liberalização comercial de Brasil e Argentina. De níveis muito mais altos, as tarifas de importação baixaram para algo em torno de 14% ao longo da década de 90. Os surtos de crescimento dos dois maiores países do Mercosul na última década, mesmo entremeados de crises crescentemente virulentas das economias emergentes, levaram a um grande salto no comércio intrabloco, apresentado como argumento definitivo em prol da integração. Sturzenegger observa que o ?market-share? mútuo de Brasil e Argentina nas importações do parceiro tiveram crescimento medíocre no período ? e ele considera este um indicador muito mais relevante do sucesso de um bloco comercial. De qualquer forma, depois da pancada da crise do Leste asiático em 1997, o carisma do Mercosul só fez murchar. A desvalorização do real em 1999 exarcebou o problema de sobrevalorização cambial argentino, e empurrou o país para a recessão da qual não saiu até hoje. Era natural e previsível, portanto, que algum ressentimento fermentasse no país que detém a segunda economia do Mercosul. A chegada de Cavallo ao poder este ano, como ministro da Economia e salvador da Pátria, materializou e tornou visível para os brasileiros a animosidade anti-Mercosul. Sob a capa ora da cautela política, ora da inflamação populista, ora de forma direta, ora indireta, Cavallo vem demarcando na estratégia internacional argentina o espaço dos que vêem o Mercosul e a associação com o Brasil mais como problema do que como solução. No campo oposto, e fiel a uma visão geopolítica de longo prazo típica da diplomacia, está Adalberto Rodriguez Giavarini, ministro de Relações Exteriores e Comércio Internacional da Argentina. ?Para se retomar a expansão e melhorar a marca Mercosul é preciso aprofundar (a integração), e é o que estamos fazendo?, disse Giavarini nesta terça-feira. Ele se apóia no reiterado posicionamento do presidente argentino, Fernando de la Rúa, em favor do Mercosul como plataforma de negociação dos seus membros de acordos internacionais, seja no contexto da Área de Livre Comércio das Américas (Alca) ou com a União Européia (UE). ?O presidente falou, os ministros calam?, disse Giavarini, numa referência indireta a Cavallo. Realisticamente, porém, tomando-se em conta a baixa popularidade de De la Rúa, o carisma de Cavallo e os tímidos sinais de que o plano econômico do novo ministro pode estar dando certo, é difícil dizer qual dos dois lados antagônicos que disputam a supremacia na política externa argentina prevalecerá a médio e longo prazo. Por outro lado, é difícil interpretar ao pé-da-letra a metralhadora giratória anti-Mercosul de Cavallo e seus colaboradores. Em um momento, o Ministro ataca a tarifa externa comum (TEC), e em outro diz que a TEC não é o grande problema, mas sim a não concretização de um verdadeiro mercado comum no Mercosul (com suas muitas exceções e regimes especiais). Poucos antes de tudo isto, Cavallo decidiu alçar as tarifas de importação argentinas a níveis pré-abertura, uma medida perfeitamente compreensível do ponto-de-vista da gestão de curto e médio prazo da crise de perda de competitividade, mas que dificilmente se encaixa com a postura de vanguarda da liberalização que ele tenta representar dentro do Mercosul. O grande problema, na verdade, parece residir não nesta ou naquela característica ou falha do Mercosul ? todos os acordos de integração são dura e dolorosamente negociados e aperfeiçoados ?, mas sim no inconformismo com a flutuação do real. O novo regime cambial brasileiro não só aumentou diretamente os problemas argentinos, como também, por contraste, deu nitidez aos defeitos da conversibilidade (se o Brasil estivesse atravessando uma fase ruim e a Argentina crescendo, o inverso certamente aconteceria). As divagações de Cavallo sobre uma futura moeda única do Mercosul ? diplomaticamente descartada por Armínio Fraga, presidente do Banco Central do Brasil, como situada no futuro ?além do horizonte? ? é uma forma de o ministro da Economia reconstruir em uma ótica otimista, quando o momento lhe convém, uma constatação crua e desgradável: a desvalorização do real colocou a Argentina em cheque e abriu uma fenda no Mercosul. Ainda não foi desta vez, em Buenos Aires, que alguém apontou uma saída para o impasse.