Cúpula do sul da Ásia está confirmada, apesar de atentados A reunião de cúpula da Associação de Cooperação Regional do Sul da Ásia transcorrerá no início de janeiro de 2004, conforme previsto, apesar dos dois recentes atentados contra o presidente do Paquistão, general Pervez Musharraf. A reunião ocorrerá entre os dias 4 e 6 de janeiro em Islamabad, capital paquistanesa. O encontro é visto como uma oportunidade histórica para que Musharraf fortaleça recentes concessões rumo à paz feitas entre ele e o primeiro-ministro da Índia, Atal Behari Vajpayee. Os dois países já travaram três guerras desde 1947, quando conquistaram a independência da Grã-Bretanha.