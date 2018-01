Cúpula dos 58 chefes de Estado desperta duras críticas A Cúpula de Guadalajara (México), que vai reunir entre os dias 28 e 29 de maio 58 chefes de Estado e de governo de países da América Latina, Caribe e União Européia ampliada, já começa a despertar duras críticas, principalmente de especialistas, acadêmicos e cientistas políticos, embora nem esteja ainda com a sua agenda totalmente definida. A idéia da 3ª cúpula - a 1ª foi no Rio de Janeiro em junho de 1999 e a 2ª em Madri em maio de 2002 - é avançar numa agenda comum para consolidar a Associação Estratégica Inter-regional proposta no primeiro encontro. Alguns números do encontro em Guadalajara impressionam. Em Guadalajara estarão reunidos líderes de 58 países que representam quase 1 bilhão de pessoas (450 milhões latino-americanos e caribenhos e outros 450 milhões de europeus) e mais de 1/4 das nações do planeta, que são de pouco mais de 200. No entanto, as dúvidas quanto aos resultados já provocam críticas contundentes "Essa cúpula vai se transformar em uma verdadeira assembléia de líderes", diz Susanne Gratius, pesquisadora do Grupo de Pesquisas para a América Latina do Stiftung Wissenschaft und Politik, de Berlim e uma dos quase 30 especialistas convidados ao Rio de Janeiro pela Fundação Konrad Adenauer para um seminário internacional realizado nesta segunda-feira com vistas à Cúpula de Guadalajara. Ao enumerar uma série de objeções, ela afirmou que é uma ilusão imaginar uma integração entre a Europa e a América Latina. De acordo com Susanne, a América Latina representa hoje apenas 2% do total do comércio europeu, porcentual semelhante ao da Suíça, por exemplo. Então, indaga, qual seria o interesse europeu em matéria de comércio. Outro obstáculo é justamente o alargamento do bloco europeu. Em maio, dez novos países, que mandarão seus líderes para Guadalajara, estarão se somando aos 15 países da União Européia. "Esses dez países não têm ligação alguma com a América latina", lembra a pesquisadora. "O risco maior dessa (reunião) de cúpula é criar expectativas que não se possam cumprir", reforça Christian Freres, coordenador da Associação de Investigação e Especialização sobre Temas Ibero-americanos, da Espanha. De acordo com ele, tudo indica que a coesão social se deteriora com a má distribuição de renda, com o aumento da pobreza e do desemprego, com a queda do crescimento econômico per capita e com o crescimento da informalidade, que, na América Latina, já passa dos 50% da população economicamente ativa. Lembra ainda que, ao final da década de 90, os 20% mais ricos na região recebiam 60% da renda, enquanto que os 20% mais pobres recebiam apenas 3%. Essas cifras, segundo a Comissão Européia, mostram que o nível de desigualdade na América Latina é o mais avançado entre todas as regiões do planeta. Isto é, 1/3 da população latino-americana, ou 180 milhões de pessoas, estavam em situação de pobreza ao final de 2000.