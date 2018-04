Cúpula fecha acordo para controlar material nuclear Líderes de 47 países fecharam hoje um acordo, em Washington, para controlar o material nuclear ao redor do mundo em quatro anos e evitar qualquer conspiração terrorista, afirma um comunicado conjunto obtido pela agência de notícias AFP. "Nós elogiamos e nos juntamos ao chamado do presidente dos EUA, Barack Obama, para garantir a segurança de todos os materiais nucleares vulneráveis em quatro anos e trabalharemos juntos para aumentar a segurança nuclear", disseram os líderes no comunicado, que será liberado em breve.