Cúpula no Irã discutirá infiltração terrorista no Iraque Os países que fazem fronteira com o Iraque, e o Egito, vão se reunir nesta terça-feira para discutir a infiltração de terroristas no Iraque. O Irã, que sediará a reunião, é acusado pelos EUA de apoiar os rebeldes iraquianos. A reunião de dois dias pretende enviar a mensagem de que o governo iraniano reconhece a ameaça do terrorismo e está pronto a ajudar na estabilização do Iraque. "O objetivo da reunião é ajudar os iraquianos a superar a instabilidade e criar segurança, principalmente nas fronteiras", disse Ali Asghar Ahmadi, vice-ministro do Interior para Assuntos de Segurança. Os participantes da reunião têm uma ampla gama de interesses nacionais - muitas vezes em conflito - o que poderá representar mais problemas para o Iraque.